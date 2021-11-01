Высокий уровень антител: нужно ли делать прививку от коронавируса для получения QR-кода

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Минздрав РФ считает, что высокий уровень антител не является уважительной причиной для отказа от вакцинации против COVID-19. Медицинские работники рекомендуют сделать прививку через полгода после болезни. Но QR-код переболевшего дадут, только если диагноз документально подтверждён в медицинском учреждении.

Портал «Госуслуги» сообщает о том, что сертификат с QR-кодом переболевшего можно получить, только если врачи в поликлинике поставили диагноз COVID-19, и это занесено в медицинские документы.

«Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете] после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально», – сказано на сайте «Госуслуги».

Если же пациент не обращался в медицинское учреждение или в его медкарте указан другой диагноз, то QR-код не придёт.

Справка на бумажном носителе, подтверждающая, что гражданин перенёс коронавирус и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, равноценна QR-коду переболевшего.

Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первой прививки или после перенесённого ковида и не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией.

«Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать. А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител», – поделился инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.

Официальный сайт стопкоронавирус.рф. также сообщает о том, что прививка необходима и тем, кто ранее перенёс вирус.

«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – сказано на сайте.

Также большинство специалистов уверены, что не существует такого уровня антител, при котором прививка не потребуется. В тестах разных производителей существенно различаются цифры показателей защитного уровня антител.

Например, доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетёсов недавно в видеолекции рассказал об уровнях защиты в зависимости от показателей теста. Если уровень BAU/ml выше 140 – более 95 % вероятности, что иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания. Уточняется, что речь идёт о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса. При BAU/ml от 140 до 1 700 вероятность защиты при заражении «уханьским» штаммом – 89 %. BAU/ml выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «дельта». Если же уровень BAU/ml ниже 140 единиц, необходимо пройти ревакцинацию.

Делать прививку «Спутник Лайт» врачи советуют тем пациентам, у кого уже был иммунитет от COVID-19, но постепенно снизился: если люди переболели коронавирусом или вакцинировались полгода назад. «Идеально «Лайт» подойдёт, если человек уже болел и через полгода хочет пройти вакцинацию. Если же раньше коронавирус его не касался, то лучше всё-таки выбрать «Спутник V», – считает главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, после какой вакцины чаще всего заболевают привитые от COVID-19. Как получить справку о медотводе от прививки даже при обязательной вакцинации, а также чем отличается вакцина «Спутник Лайт» от «Спутника V»: уровень защиты и побочные эффекты.