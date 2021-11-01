Зелёная зона у озера с утками появится вместо гаражей на улице Лазурной

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В Октябрьском районе завершены основные работы по демонтажу металлических гаражей и уборке территории на ул. Лазурной. Весной следующего года на площадку будет завезён грунт и проведена подготовка к дальнейшему благоустройству.

На выездном совещании представителей районной администрации, депутатского корпуса и общественности обсуждался вопрос о благоустройстве ул. Лазурной после освобождения территории от металлических гаражей по решению суда.

По словам заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике и доходам Якова Чагина, в районе выявлено свыше 2 000 незаконно установленных металлических гаражей, из которых убрано уже более 1 300. Демонтаж конструкций проводили сами владельцы при участии администрации района.

«На ул. Лазурной было выявлено 493 металлических гаража, из них демонтировано 433 (владельцами самостоятельно 426 гаражей, плюс семь – принудительно администрацией района). На сегодняшний день здесь остаются гаражи социальной группы граждан – многодетных семей, инвалидов, ветеранов, матерей-одиночек, которые не смогли своевременно принять меры и демонтировать их по объективным причинам. Владельцам даём время до наступления весенне-летнего периода. А летом мы вернёмся к этому вопросу и будем решать с учётом вступивших в законную силу судебных решений», – рассказал заместитель главы районной администрации.

«С данной территории было вывезено почти 1 200 кубометров твёрдых коммунальных отходов, эта работа еще будет продолжаться. На следующий год планируется благоустройство, которое позволит горожанам здесь отдыхать и наслаждаться зелёным уголком, а не металлическими гаражами и мусором, складировавшимся годами. Это касается и озера – люди оставляют после себя мусор. В настоящее время поставлена задача привести территорию в нормативное санитарное состояние, обеспечив плодородным слоем почвы, – озвучил планы директор МКУ «Октябрьское» Андрей Насонов. – Когда демонтируется гараж, остаётся очень много мусора. Есть и такие, которые полностью заполнены бытовыми отходами. Несознательные граждане перевозят гараж, а мусор весь оставляют. Мы берём это на себя и вывозим. Ответственность должна быть в полной мере у каждого за свои действия», – подчернул он.

Согласно информации депутата горсовета Александра Мухарыцина, жители обратились с просьбой – сделать на данной территории зелёную зону. «На следующий год будет выделено из фонда 500 тыс. рублей на комплексное благоустройство. Мы совместно с горожанами разработаем проект. И будем приводить территорию в надлежащее состояние для того, чтобы жители МЖК могли спокойно погулять, отдохнуть», – отметил депутат.

Пожеланиями жителей района поделился председатель ТОС «Молодёжный». «Это уникальное место с родниковым озером. Наши жители приходят сюда, смотрят на уточек, отдыхают от городской суеты. Здесь ежегодно проводится праздник памяти Высоцкого, к нам приезжают со всего города барды. Лет десять назад мы проводили опрос среди жителей – что бы они хотели здесь видеть – и получили такие предложения: благоустроить детские и смотровые площадки, пешеходную дорожку вокруг озера, сцену, плюс инженерную часть сделать, провести электроэнергию и воду», – рассказал Владимир Булгаков.

Также отдел благоустройства администрации Октябрьского района ведёт мониторинг зелёных насаждений. В следующем году должны снести аварийные деревья, после чего высадят новые.

Как доложил заместитель главы администрации Яков Чагин, работа по демонтажу металлических гаражей началась этой осенью на Ключ-Камышенском плато – там готовятся снести около трёх сотен гаражей. Они расположены на инженерных сетях, что представляет угрозу безопасности. В ближайшей перспективе будут проводиться работы по их демонтажу. Затем гаражи переместят на хранения. Их владельцы вправе подать заявление и забрать после оплаты стоимости перемещения и предоставления документов на право собственности.