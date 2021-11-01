«Живём как на пороховой бочке»: трое рабочих провалились в яму с кипятком в Новосибирске, но местных жителей это не удивило

Фото Сиб.фм

Трое рабочих провалились в яму с кипятком в подвале лицея № 12 по улице Серебренниковской в Новосибирске, сейчас пострадавшие находятся в реанимации. Жители соседних домов в голос говорят: рано или поздно это должно было произойти – «всё шиворот-навыворот сделано».

В понедельник, 1 ноября, в МБОУ «Лицей № 12» в Новосибирске два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) и слесарь образовательного учреждения проводили плановый осмотр теплового узла здания. Когда мужчины спустились в подвал, под ними рухнула плита. В результате все трое оказались в яме с кипятком. Журналист Сиб.фм отправилась на место инцидента.

Возле лицея – звенящее безмолвие, только журналисты бродят в поисках того самого места, где всё произошло. В самом здании тоже пусто, измученный вахтёр равнодушно заявляет: «Я не уполномочен давать комментарии».

«Школьники точно пострадать не могли, во-первых, у нас каникулы, никого в лицее нет, это указ президента, не слышали? – сквозь зубы отвечает мужчина. – А во-вторых, это чисто рабочее помещение, детям туда входа нет».

Обхожу лицей с фасада: никаких предупредительных знаков и сигнальных лент. Двери служебных помещений закрыты через одну – «заходи, кто хочет, бери, что хочешь».

Рядом с местом, где произошла трагедия, – тоже подозрительная тишина. Ни машины следователей, ни традиционных заградительных лент.

Всё произошло не в основном здании, а в пристройке лицея.

Я свободно спускаюсь в подвал и прохожу в помещение, где случилось ЧП. Оттуда до сих пор идёт горячий пар. Совсем близко подходить не решаюсь.

Напомним, трагедия произошла утром 1 ноября: трое сотрудников СГК вместе со слесарем лицея № 12 проводили обследование теплового узла здания. Внезапно провалился пол подвала, и на рабочих полился кипяток. Трое мужчин (двоим мастерам СГК по 54 года, слесарю – 35 лет) получили тяжёлые ожоги, от 50 до 80 %. Сейчас они находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии.

Новосибирские следователи уже проводят доследственную проверку, а в СГК заявили, что готовы оказать помощь рабочим и их семьям.

«Вопросы по проведению работ нужно адресовать руководству лицея, так как подвал и трубы, проходящие под ними, относятся к зоне ответственности учебного заведения», – заявили журналисту Сиб.фм в пресс-службе СГК.

В самом лицее № 12 работает только один стационарный номер телефона. Трубку берёт женщина, говорит, что все комментарии будут позже, сейчас на месте работают экстренные службы. То же самое журналисту Сиб.фм повторяет охранник образовательного учреждения. Однако во втором часу дня ни в самом лицее, ни на его территории не было ни одного сотрудника и машин экстренных служб.

Чуть поодаль стоят двое сотрудников СГК. Они уверяют, что ничего не знают о происшествии. А сюда приехали разобраться с очередной ямой, просто ждут оборудование. Мужчины кивают на огороженный сигнальными лентами участок дороги напротив лицея.

На Серебренниковской действительно несколько таких «островков»: где-то яма, где-то провал асфальта.

«Вообще неудивительно, что такое ЧП произошло, – эмоционально комментирует ситуацию местная жительница. – Мы тут на Серебренниковской все живём как на пороховой бочке. То в одном месте прорвутся трубы, то в другом. То дорога вниз уйдёт – тут же вся улица такая, на честном слове и отопление, и все трубы, да и сами улицы с домами вместе держатся. И всем всё равно. Произойдёт вот такое ЧП – поговорят, да разойдутся, забудут. Шиворот-навыворот что-то подкрутят, ровно до следующего ЧП».

«Вот каждый год одно и то же, тут постоянно рабочие то одну дырку сделают, то другую, – недовольно говорит другая прохожая. – Они тут что, какой-то клад древний ищут? А потом залатают почти что заплатками, и живи, жди, когда тебе на голову очередной шпиль прилетит».

В настоящее время теплосеть, подающая ресурс зданию лицея, отключена. В ближайшее время ответственные службы должны провести необходимые работы. Сразу после этого теплоснабжение восстановится, пообещали в СГК.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, пострадавшие находятся в ожоговом центре. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.

Если вам известны обстоятельства инцидента или вы знакомы с пострадавшими, свяжитесь с нашим криминальным журналистом (можно анонимно) по тел. 8 (923) 134-83-31 (звонки), 8 (953) 775-22-29 (ватсап, телеграм).