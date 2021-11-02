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1,3 млрд рублей господдержки до конца года получат аграрии региона

Фото 1,3 млрд рублей господдержки до конца года получат аграрии региона
Фото 1,3 млрд рублей господдержки до конца года получат аграрии региона

Фото pixabay.com

Возмещение части затрат на производство зерновых культур, на приобретение кормов и другие меры господдержки – с начала 2021 года сельхозпроизводителям Новосибирской области перечислено уже более 2,3 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

До конца года на поддержку аграриев в рамках госпрограммы будет направлено ещё почти 1,3 млрд рублей.

Как сообщил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» до конца 2021 года до сельхозпроизводителей планируется довести 1 млрд 277 млн рублей средств государственной поддержки, в том числе по двум новым направлениям субсидирования: это компенсация части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, по данной мере предусмотрено 412 млн рублей и возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, здесь финансирование составит 163 млн рублей.

С начала года по госпрограмме аграриям уже перечислено 2 млрд 341 млн рублей.

Напомним, что в 2021 году региональную госпрограмму пополнили сразу пять новых мер государственной поддержки, предусматривающих возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведённых и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, а также на доставку приобретённых грубых, сочных и концентрированных кормов. В настоящее время госпрограммой предусмотрено более 40 мер поддержки сельхозпроизводства.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

господдержка
Правительство Новосибирской области
Минсельхоз
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