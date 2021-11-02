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общество

70 тонн кедрового ореха вывезено из Новосибирской области в Китай в октябре

Фото 70 тонн кедрового ореха вывезено из Новосибирской области в Китай в октябре
Фото 70 тонн кедрового ореха вывезено из Новосибирской области в Китай в октябре

Фото pixabay.com

За весь 2021 год из Новосибирской области вывезли более 400 тонн кедрового ореха.

Более 120 тонн кедровых орехов экспортировали из Новосибирской области за октябрь 2021 года. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по региону.

За октябрь на территории Новосибирской области собрали 127 тонн ядер кедрового ореха. Из них на этой неделе 69 тонн отправили грузополучателям из Китайской Народной Республики, ещё 14,4 тонны направили в Германию, 1,7 тонны – в Казахстан и 1 тонну – в Кыргызстан.

Как сообщает Россельхознадзор, за весь 2021 год объём экспорта кедровых орехов составил 407 тонн. Помимо вышеперечисленных стран, импортёрами сибирского продукта также стали Турция, Республики Беларусь и Армения.

Кроме того, подведомственная служба местного филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» проводила исследование кедровых орехов. Проверки не выявили в составе вредных организмов. Поэтому сибирские орехи соответствуют требованиям всех стран-импортёров и являются безопасным продуктом.

Напомним, что ранее из Новосибирска экспортировали 6 тонн мороженного в Узбекистан.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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Теги

экспорт
Новосибирская область
Китай
Россельхознадзор
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