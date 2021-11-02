Африканские страсти и любовь до гроба: два знака зодиака ждут бурные романы в ноябре 2021 года – любовный гороскоп

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Звёзды благоволят влюблённым не только в весенние месяцы. В ноябре новые знакомства вскружат голову, подарят надежды, вдохновят на бурные романы многие знаки зодиака. Сразу несколько астрологических прогнозов сулят настоящие любовные страсти Девам и Стрельцам.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы в ноябре почувствуют внутреннюю гармонию и не будут бросаться в объятия первого, кто проявил к ним симпатию, а смогут выбрать самого подходящего кандидата. Им встретится невероятно притягательный, обаятельный, сексуальный и искушённый человек.

Прежние связи, которые держались исключительно на эмоциональности и нежелании оставаться в одиночестве, будут разорваны.

Но возможно, придётся смириться с тем, что на этого человека претендуете не только вы. Не исключено, что у такого привлекательного человека будут и другие партнёры, что поставит Дев перед трудным выбором: остаться или порвать с ним быстро? Предстоит принять непростое решение.

В итоге по-настоящему взрослые, смелые отношения лишь укрепятся, даже если они только начались.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Многие Стрельцы ощутят в себе силы начать отношения заново. Кто-то попытается поговорить со своей половинкой, а кто-то расстанется с партнёром и пойдёт искать своё счастье. В любом случае делать это Стрельцам стоит в начале месяца, чтобы не упустить удачу.

Стрельцы в ноябре могут затеять опасную игру с тем, кто только с виду кажется милым. Если в окружении уже давно есть человек, признаться в чувствах которому просто не хватало силы духа, самое время собраться и перешагнуть грань «просто дружеских отношений». Но скорее всего, этот человек окажется совсем не таким, как вы его представляете, есть риск перейти из ранга «охотник» в категорию «жертва».

Очень важно суметь не влюбиться, чтобы не попасть в психологическую зависимость. Имейте терпение и убедитесь, что этот человек для вас не роковая ошибка. Не торопитесь нырять в романтические фантазии, старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не мимолётными порывами. Это позволит новым отношениям сложиться гармонично и вскоре принять серьёзный характер.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие знаки зодиака в ноябре свалится неожиданное богатство. А ещё – про знаки зодиака, которые преследует патологическое невезение в любви.