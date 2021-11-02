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Более 23 тысяч деревьев высадили железнодорожники Западно-Сибирской магистрали с начала года

Фото Более 23 тысяч деревьев высадили железнодорожники Западно-Сибирской магистрали с начала года
Фото Более 23 тысяч деревьев высадили железнодорожники Западно-Сибирской магистрали с начала года

Фото pixabay.com

В 2021 году, объявленном в ОАО «РЖД» Годом экологии, сотрудники Западно-Сибирской железной дороги высадили более 23 тысяч деревьев.

Высадку зелёных насаждений на территории железнодорожных предприятий, в полосе отвода и в населённых пунктах железнодорожники проводили в рамках субботников и всевозможных акций.

Для реализации экологической стратегии холдинга «РЖД» на Западно-Сибирской магистрали осуществляется комплекс мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.

Так, с начала года на магистрали выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников снижены на 19 %. Положительная динамика достигнута за счёт модернизации котельного оборудования, внедрения современных технических средств. В числе крупных проектов этого года – перевод на природный газ мазутной котельной эксплуатационного локомотивного депо Омск. Объект обслуживает комплекс служебно-технических и производственных зданий локомотивного и моторвагонного депо.

Для очистки производственных стоков проводится реконструкция локальных очистных сооружений и канализационных сетей на станции Инская эксплуатационного локомотивного депо Белово.

В рамках реализации программы раздельного сбора вторичных ресурсов (бумаги, пластика, стекла) предприятия железной дороги передали в специализированные перерабатывающие организации 133,8 тонны бытового вторсырья, что на 25 % больше, чем в прошлом году.

В течение года реализованы десятки проектов и акций по защите окружающей среды, ликвидации несанкционированных свалок. Волонтёры Западно-Сибирской магистрали активно участвуют во всевозможных экологических акциях и мероприятиях в регионах присутствия дороги.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

экология
лес
РЖД
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