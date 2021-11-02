Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Большой этнографический диктант в Новосибирске 3 ноября: сколько вопросов в тесте, как принять участие

Фото Большой этнографический диктант в Новосибирске 3 ноября: сколько вопросов в тесте, как принять участие
Фото Большой этнографический диктант в Новосибирске 3 ноября: сколько вопросов в тесте, как принять участие

Фото с сайта miretno.ru

С 3 по 7 ноября в России пройдёт Большой этнографический диктант, принять участие в котором может любой желающий.

3 ноября в России стартует Большой этнографический диктант — всероссийский просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в стране. Он продлится до 7 ноября включительно.

Участникам предстоит пройти тест, в котором и заключаются задания диктанта. Суммарно в тесте 30 вопросов. Чтобы ответить на все, участнику даётся 45 минут. Максимальное количество баллов, которые можно получить, правильно ответив на все вопросы, — 100.

«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живёт рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», —

считает Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей. Именно эта организация совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики стали организаторами Большого этнографического диктанта.

Принять участие в Большом этнографическом диктанте может любой желающий.

Для этого необходимо:

  1. Зайти на сайт miretno.ru в любой день с 3 по 7 ноября.
  2. Нажать на «Пройти диктант».
  3. Заполнить поля с контактными данными.
  4. Ответить на 30 вопросов.
  5. Скачать сертификат участника.

Узнать больше о проекте и пройти подготовительный тест можно на сайте miretno.ru.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

Новосибирская область
акция
этнографический диктант
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

71622
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
23736
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
13508
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
12318
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
10695
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
10336
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
10178
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина