Большой этнографический диктант в Новосибирске 3 ноября: сколько вопросов в тесте, как принять участие

Фото с сайта miretno.ru

С 3 по 7 ноября в России пройдёт Большой этнографический диктант, принять участие в котором может любой желающий.

3 ноября в России стартует Большой этнографический диктант — всероссийский просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в стране. Он продлится до 7 ноября включительно.

Участникам предстоит пройти тест, в котором и заключаются задания диктанта. Суммарно в тесте 30 вопросов. Чтобы ответить на все, участнику даётся 45 минут. Максимальное количество баллов, которые можно получить, правильно ответив на все вопросы, — 100.

«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живёт рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», —

считает Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей. Именно эта организация совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики стали организаторами Большого этнографического диктанта.

Принять участие в Большом этнографическом диктанте может любой желающий.

Для этого необходимо:

Зайти на сайт miretno.ru в любой день с 3 по 7 ноября. Нажать на «Пройти диктант». Заполнить поля с контактными данными. Ответить на 30 вопросов. Скачать сертификат участника.

Узнать больше о проекте и пройти подготовительный тест можно на сайте miretno.ru.