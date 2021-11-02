День всех усопших – 2021: традиции, приметы и запреты для верующих 2 ноября

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День поминовения усопших отмечается католической церковью. В церковном календаре закреплена дата – 2 ноября. По традиции в этот день католики зажигают свечи, ухаживают за могилами и проводят поминальную трапезу.

День всех усопших по церковному календарю следует за Днём всех святых. Это очень значимая дата для всех католиков. День всех усопших берёт своё начало во французском аббатстве Клюни. В 988 году аббат Одилон Клюнийский издал специальный декрет, который рассказывал о важности поминальных обрядов в церквях и на кладбищах. Вскоре он распространился по всей Европе.

Религиозный праздник связан с постом, подаяниями и молитвой. Католики, жившие в период Средневековья, верили: в День поминовения усопших души покойников спускаются на землю, чтобы навестить живых родственников. Чтобы обогреть их и накормить, топили печи, готовили специальные блюда. Дабы облегчить участь усопших в мире мёртвых, 2 ноября и всю последующую неделю ходили в церковь, заказывали заупокойную мессу.

Недопустимо День поминовения усопших отмечать в неубранном доме. Нельзя 2 ноября: намеренно не ходить в церковь; говорить что-то плохое про усопших; во время поминальной трапезы оставлять закрытыми окна и двери; поодиночке выходить из-за стола; выбрасывать всё, что было не съедено.

То же самое касается неуместного веселья – неэтичный жест «расстраивает» умершего и навлекает беду на всю семью.

День всех усопших почитается не только в римско-католической, но и в православной церкви. 2 ноября называли «задушным» днём и непосредственно перед ним совершали обряды, готовили ритуальные блюда и собирались в одном доме небольшими компаниями.

Но большинству православных ближе Димитриевская родительская суббота – день поминовения усопших, который выпадает на 6 ноября 2021 года.