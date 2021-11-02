Фальшивая вакцинация: какое наказание грозит за поддельный сертификат о прививке против COVID-19

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Уровень заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти во многих регионах страны, поэтому власти призывают граждан активно прививаться. Для отдельных категорий граждан — работников сферы услуг и госслужащих — даже предусмотрена обязательная вакцинация, отказ от которой без медицинских оснований, чреват штрафами. Тем не менее некоторые граждане готовы рисковать не только собственным здоровьем, но и свободой — купить поддельный поддельный сертификат о прививке — не значит защитится от коронавируса. Кроме того, подобные действия могут грозить большим штрафом и арестом на срок до полугода не только для продавца поддельных документов, но и покупателя.

Поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса предлагают купить за несколько тысяч рублей, такие объявления, несмотря на противодействие правоохранителей, до сих пор встречаются в интернете.

Обычно для заказа сертификата требуют предоставить Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, даты вакцинаций, место доставки и номер телефона. В некоторых случаях мошенники просят логин и пароль от портала «Госуслуги», чтобы якобы «добавить» туда «ковидный паспорт». В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение тех, кто их заполучил.

В свою очередь на официальном сайте «Госуслуги» граждан предупреждают о том, что поддельный документ, несмотря на сходство с тем, который выдают в пункте вакцинации, не пройдёт проверку на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ).

Согласно статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание грозит не только за изготовление поддельных документов, но и за их покупку, предъявление и использование. Согласно пункту 3 данной статьи, приобретение поддельных официальных документов наказывается либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Использование заведомо подложного документа, согласно пункту 5, наказывается либо штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Также к ответственности могут привлечь и покупателя поддельного сертификата о прививке. Согласно новому пункту статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создающее угрозу массового заражения», наказание по данной статье предусматривает либо штраф в размере от 500 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до 18 месяцев, либо лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее Сиб.фм писал о том, как отличить настоящий сертификат от поддельного. Куда не пустят без сертификата о прививке, а также как скачать QR-код.