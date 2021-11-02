Где жить: квартира за городом vs квартира в центре Новосибирска

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Традиционный дискурс – где выбрать жильё – имеет значение и для Новосибирска. Как в любом другом миллионнике, у нас есть спальные районы, частный сектор, загородные посёлки и центр. У каждого варианта имеются плюсы и минусы, а также масса сопутствующих мифов.

Чем хорошо проживание за городом? Цены на недвижимость ниже, отсутствуют пробки, воздух чище, нет раздражающе плотной застройки и суеты. Но всегда ли квартира в центре города обещает всё противоположное описанному выше?

Разбираемся на конкретном примере и развенчиваем стереотипы.

В Новосибирске есть разумная альтернатива, сочетающая выгоды загородного благоустройства и преимущества городской среды – близость к ключевым культурным, деловым, социальным объектам. Так, расположенный на берегу Оби квартал Аквамарин подарит своим обитателям живописные виды на реку, её правый и левый берега. Природный ландшафт и свежий воздух создадут эффект пребывания где-то за пределами Новосибирска. Огороженная территория квартала, просторные парковки, большие детские площадки, спортплощадки, зона отдыха с качелями погрузят в атмосферу загородного уюта в сердце мегаполиса.

При этом за 15 минут можно добраться на автомобиле до центра города (неподалёку Димитровский мост), не простаивая в пробках на выезде из микрорайона. Прогнозируемая численность жителей в Аквамарине – около 11 тысяч человек. В проекте – школа и детский сад (уже работает), поблизости продуктовые магазины, крупнейший в Сибири аквапарк.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет оградиться от городской суеты, но всегда оставаться в гуще событий, не отправляясь за тишиной и свободой в пригород. Кстати, цены на готовые квартиры в Аквамарине, которые предлагает застройщик, сопоставимы с жильём на «вторичке». Квартира на берегу Оби – удачный выбор как для семей с детьми, так и для карьеристов, ценящих престиж центра города, экологию и продуманную инфраструктуру добротного пригорода.

Квартал у реки Аквамарин:

ул. Междуреченская, 1

Отдел продаж: 8 (383) 285–31–26

пн. – пт. 9:00 – 19:00

проаквамарин.рф