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Главная распродажа ноября-2021: какого числа скидки на AliExpress

Фото Главная распродажа ноября-2021: какого числа скидки на AliExpress
Фото Главная распродажа ноября-2021: какого числа скидки на AliExpress

Фото: yandex.ru

В 2021 году крупнейшая распродажа на «Алиэкспресс» состоится 11 ноября.

Распродажа на AliExpress 11 ноября 2021 года начнётся в 11:00 и продлится до 13 ноября 10:59 мск. Покупателям обещают скидки до 70 %.

Распродажа в ноябре является одной из самых главных в этом году. 11 ноября шопоголиков и желающих сэкономить ждут самые большие скидки.

Традиционно цены со скидками магазины торговой площадки публикуют за две недели до начала акции.

Этот день называют «Всемирный день шоппинга» или же «День холостяка». В эти даты площадка предлагает огромные скидки практически на все товары. Появился день распродаж в 2009 году с китайского праздника День холостяка. Его отмечают 11 ноября потому, что дата 11.11 состоит только из единиц, которые символизируют не состоящих в паре людей.

Фото Главная распродажа ноября-2021: какого числа скидки на AliExpress 2

В Китае День холостяка проходит как день встречи друзей и не состоящих в браке людей. В 2009 году китайская компания Alibaba Group решила устроить распродажу в честь неофициального, но популярного праздника и не прогадала. С тех пор к инициативе присоединяются всё больше участников.

В 2021 году на AliExpress 11 ноября в течение 2 дней можно будет купить технику и электронику, одежду и обувь, сумки и другие аксессуары со скидкой до 70 %.

Ранее Сиб.фм писал о недельной распродаже от Wink. Восемь советов: как вести себя на распродажах. Также модель из Новосибирска поделилась лайфхаками о распродажах в «чёрную пятницу».

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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