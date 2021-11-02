Мэрия не заплатит подрядчикам за укладку асфальта в снегопад в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска пожаловались на работу дорожников, которые укладывали асфальт в снег. Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) проверило качество таких ремонтных работ.

В Новосибирске подрядчики уложили асфальт в снегопад, однако мэрия города не намерена оплачивать некачественную работу. Об этом заявил заместитель начальника ТУАД в регионе Евгений Антонов во время брифинга в правительстве 2 ноября.

Напомним, накануне жители Новосибирска пожаловались на дорожников, которые укладывают асфальт в снег и при минусовых температурах. Минтранс пообещал проверить качество такой укладки и отчитаться перед губернатором региона Андреем Травниковым.

Проверка показала, что дорожные работы действительно проводились в снег, сообщил Евгений Антонов.

«Подрядчикам было указано, что за проведение некачественной работы и не по технологии оплата производиться не будет. Это будут подарки городу за их счёт», – сообщил Евгений Антонов.

Чиновник рассказал, что сам недавно наблюдал за подобной ситуацией на улице Волочаевской. Здесь дорожники укладывали асфальт на щебень, покрытый снегом.

Однако неизвестно, внесут ли в чёрный список подрядчиков, которые поторопились и выполнили некачественную работу.