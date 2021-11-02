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Мэрия Новосибирска заказала подиум под новогоднюю ель почти за 150 тысяч рублей

Фото Мэрия Новосибирска заказала подиум под новогоднюю ель почти за 150 тысяч рублей
Фото Мэрия Новосибирска заказала подиум под новогоднюю ель почти за 150 тысяч рублей

Фото Сиб.фм

На сайте госзакупок появился тендер на поставку подиума для уличной новогодней ели в Новосибирске за 149 тысяч рублей.

Городской центр наружной рекламы Новосибирска ищет поставщика подиума для главной городской новогодней ёлки. Максимальная сумма контракта – 149 тысяч рублей.

Согласно опубликованному описанию объекта закупки, для ели необходим «подиум, состоящий из окружности, обнесённой щитами».

Фото Мэрия Новосибирска заказала подиум под новогоднюю ель почти за 150 тысяч рублей 2

«Изделие должно состоять из отдельных равных между собой квадратных сегментов, устанавливаемых впритык друг к другу», – говорится в документе.

Диаметр конструкции должен составлять 4,4 м.

Напомним, в декабре 2019 года жители Новосибирска обратили внимание на накренившуюся уличную новогоднюю ель, установленную на площади Ленина. Главный новогодний атрибут сравнили с Пизанской башней и предположили, что конструкция не выдержала тяжёлых украшений.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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