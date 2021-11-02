Мэрия Новосибирска заказала подиум под новогоднюю ель почти за 150 тысяч рублей

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На сайте госзакупок появился тендер на поставку подиума для уличной новогодней ели в Новосибирске за 149 тысяч рублей.

Городской центр наружной рекламы Новосибирска ищет поставщика подиума для главной городской новогодней ёлки. Максимальная сумма контракта – 149 тысяч рублей.

Согласно опубликованному описанию объекта закупки, для ели необходим «подиум, состоящий из окружности, обнесённой щитами».

«Изделие должно состоять из отдельных равных между собой квадратных сегментов, устанавливаемых впритык друг к другу», – говорится в документе.

Диаметр конструкции должен составлять 4,4 м.

Напомним, в декабре 2019 года жители Новосибирска обратили внимание на накренившуюся уличную новогоднюю ель, установленную на площади Ленина. Главный новогодний атрибут сравнили с Пизанской башней и предположили, что конструкция не выдержала тяжёлых украшений.