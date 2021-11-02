Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский парапланерист Александр Орлов прокатился на виндсёрфе в снегопад и -10 градусов.

Парапланерист из Новосибирска Александр Орлов закрыл летний сезон виндсёрфинга во время снегопада и в минусовую температуру. 2 ноября он собрал свой виндсёрф в последний раз в этом году.

Как рассказывает сам Александр Орлов, именно 2 ноября впервые за последние несколько дней не только выглянуло солнце, но и выпало достаточно снега. «Я всегда пытаюсь закрыть сезон, когда снег покрывает берега. В этом году хотелось ещё и наделать ярких кадров», — рассказал парапланерист Сиб.фм.

Обычно летний сезон закрывают в конце августа либо начале сентября.

«Мало кто рискует выходить на воду позже», —

пояснил спортсмен.

Для Александра Орлова минусовая температура и падающий снег — совсем не проблема.

«На виндсёрфе я со школы катаюсь, с 80-х. Тогда никаких гидрокостюмов просто не было — надевали кеды советские, шорты, и поехали», —

рассказал он. По словам спортсмена, даже после 20-летнего перерыва в катании он старается поддерживать традицию «как в молодости».

«Я больше 20 лет не катался на виндсёрфе, но всё это время он хранился в гараже. И когда я снова собрал его, сразу понял: голова помнит теорию, а тело — всю моторику. За полчаса восстановил все навыки, и теперь опять катаюсь», — поделился Александр Орлов.

По его словам, в этом году в Новосибирске выдалась очень длинная и тёплая осень, вода остывала долго — это и позволило закрыть летний сезон позже привычного.

«Современные спортсмены так уже не делают, но я время от времени — да. В прошлом году с виндсёрфом тоже в ноябре последний раз выходил».

Как пояснил Александр Орлов, зимний сезон можно открывать примерно через три недели. «Нужно, чтобы лёд был где-то 15 сантиметров, это считается безопасной толщиной», — объяснил спортсмен.

Летом мы показывали, как на территории аэродрома в Бердске поднимались в небо десятки парапланов и паралётов. В июле там проходил Всероссийский чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации.

До этого, в июне, в небе над Новосибирском заметили мужчину на параплане — он пролетал над пробкой на Гусинобродском шоссе.