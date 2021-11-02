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общество

Новосибирская область увеличила объёмы производства пива до 37 млн декалитров

Фото Новосибирская область увеличила объёмы производства пива до 37 млн декалитров
Фото Новосибирская область увеличила объёмы производства пива до 37 млн декалитров

Фото pixabay.com

За девять месяцев 2021 года в Новосибирской области произвели 37,1 млн декалитров пива — на 10,2 % больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщает Новосибирскстат.

Среди всех российских субъектов по производству пива Новосибирская область занимает пятое место. Впереди идут Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Ульяновская область. Вместе с тем в списке регионов Сибирского федерального округа она находится на лидирующей позиции, сообщает Новосибирскстат.

С января по сентябрь 2021 года в регионе произвели 37,1 млн декалитров пива (без учёта отходов пивоварения), что на 10,2 % (или 3,4 млн декалитров) больше, чем за аналогичный период 2020-го. На долю субъектов малого предпринимательства приходится 5 % местного пива.

Фото Новосибирская область увеличила объёмы производства пива до 37 млн декалитров 2

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что Новосибирская область вошла в десятку лидеров по производству колбасы в России. За первые 6 месяцев 2021 года в регионе было изготовлено 34 тыс. тонн колбасы — на 4,2 % больше, чем годом ранее.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
Новосибирскстат
производство
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