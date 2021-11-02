Новосибирская область увеличила объёмы производства пива до 37 млн декалитров

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За девять месяцев 2021 года в Новосибирской области произвели 37,1 млн декалитров пива — на 10,2 % больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщает Новосибирскстат.

Среди всех российских субъектов по производству пива Новосибирская область занимает пятое место. Впереди идут Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Ульяновская область. Вместе с тем в списке регионов Сибирского федерального округа она находится на лидирующей позиции, сообщает Новосибирскстат.

С января по сентябрь 2021 года в регионе произвели 37,1 млн декалитров пива (без учёта отходов пивоварения), что на 10,2 % (или 3,4 млн декалитров) больше, чем за аналогичный период 2020-го. На долю субъектов малого предпринимательства приходится 5 % местного пива.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что Новосибирская область вошла в десятку лидеров по производству колбасы в России. За первые 6 месяцев 2021 года в регионе было изготовлено 34 тыс. тонн колбасы — на 4,2 % больше, чем годом ранее.