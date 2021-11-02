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общество

О будущем гастарбайтеров на стройках рассказали в Федерации мигрантов

Фото О будущем гастарбайтеров на стройках рассказали в Федерации мигрантов
Фото О будущем гастарбайтеров на стройках рассказали в Федерации мигрантов

Фото Сергей Булкин / NEWS.ru

По мнению президента Федерации мигрантов, отказаться от гастарбайтеров на стройках не получится.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал NEWS.ru, почему план московских властей не использовать труд мигрантов на стройках имеет мало шансов на реализацию.

По мнению Вадима Коженова, сейчас тема миграции очень напряжённая из-за массовых драк и нескольких резонансных преступлений. Именно поэтому у общества есть запрос на определённое уменьшение количества мигрантов.

«Мне кажется, всё равно экономические методы на регулирование рынка у нас работают так, что вряд ли будет серьезное сокращение. На данном этапе я не вижу этот законопроект как реальный», —

пояснил Коженов.

По словам президента Федерации мигрантов России, с этой инициативой ситуация обстоит так же, как с чартерными поездами. «Если команда дана — то все будет. Если нет — поговорят и забудут», — резюмировал он.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

гастарбайтеры
строительство
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