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общество

Охранники четвёртого моста в Новосибирске пожаловались на задержки зарплаты

Фото Охранники четвёртого моста в Новосибирске пожаловались на задержки зарплаты
Фото Охранники четвёртого моста в Новосибирске пожаловались на задержки зарплаты

Фото Сиб.фм

Сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М», охраняющие стройплощадку четвёртого моста через Обь, отправили в трудовую инспекцию Москвы коллективную жалобу в связи с задержками заработной платы. Они утверждают, что не получали деньги в течение двух месяцев.

Охранники строительной площадки четвёртого моста через Обь в Новосибирске рассказали журналистам о задержках заработной платы. По словам сотрудников ООО ЧОП «ТИТАН-М», деньги им не выплатили за сентябрь и октябрь 2021 года.

«Я трудоустроен в «ТИТАНе-М» с 12 декабря 2020 года, с того дня работал контролёром и охранником стройплощадки четвёртого моста, с 12 августа 2021 года стал старшим смены. Проблемы начались 5 октября, когда нам должны были выдать зарплату за сентябрь. Наш гендиректор Владимир Кули-Оглы говорил, что волноваться не стоит, все вопросы он решит. Прошло 10, потом 15 дней, вопросов стало только больше, а ответов так и не добавилось», — рассказал HГC сотрудник охранного предприятия Алексей Артамонов.

Мужчина уточнил, что пострадавших порядка 90 человек. Больше дюжины подписались под коллективной жалобой в трудовую инспекцию Москвы, поскольку именно там зарегистрирован «ТИТАН-М».

Также Артамонов сообщил, что гендиректор и его замы звонят и предлагают охранникам уволиться по собственному желанию, утверждая, что это произойдёт в любом случае.

«Насколько я знаю, 60 процентов уже уволены», — добавил он.

С 21 октября сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М» отказались выполнять свои трудовые обязанности в связи с невыплатой зарплаты и письменно уведомили об этом работодателя.

Кули-Оглы назвал ситуацию сложной и неоднозначной и пообещал 29 октября предоставить развёрнутый комментарий в редакции лично, однако он так и не явился, звонки игнорирует.

Напомним, что четвёртый мост через Обь в Новосибирске, получивший название «Центральный», должен быть готов к 2023 году. Дочерняя компания группы «ВИС», ООО «Сибирская концессионная компания», заключила концессионное соглашение о строительстве 6 декабря 2017 года. По последней информации, завершены 10 из 16 стадий надвижки пролётного строения моста.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

четвертый мост
зарплата
Новосибирск
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