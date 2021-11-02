Отделение Юнармии и СоюзМаш в Воронеже при поддержке Новикомбанка запустили проект «Встреча с Героем»

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При поддержке Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, отделение ЮНАРМИИ в Воронеже и Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России запустили проект «Встреча с Героем», который реализуется в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» и предполагает проведение ряда встреч с выдающимися людьми региона.

Целью мероприятия является поддержание связи поколений и патриотическое воспитание молодёжи.

Так, в рамках проекта юнармейцы получили возможность побеседовать в режиме онлайн с заслуженными деятелями науки и культуры, военными и государственными деятелями Воронежской области и получить ответы на многие интересующие их вопросы.

Первым гостем проекта стал Олег Квасов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук ВГЛУ имени Г.Ф. Морозова, который помог ребятам ответить на вопрос, почему Россию называют Родиной героев.

Важно подчеркнуть, что в рамках проекта на беседу с ребятами приходят только истинные герои. Среди таких гостей – Александр Пономарёв, Герой Российской Федерации, чьи заслуги перед Отечеством отмечены многими государственными наградами. Александр Иванович проявил своё мужество в боевых действиях, а сегодня по состоянию здоровья продолжает служить Родине на мирном поприще, делая многое для страны как глава администрации Каширского района.

Почётный ветеран Воронежской области, писатель-краевед майор внутренней службы в отставке Виктор Абрамов поделился с юными армейцами историей своего тяжёлого детства, которое выпало на годы Великой Отечественной войны. Об информационной безопасности молодым людям рассказал Олег Авсентьев, профессор кафедры информационной безопасности Воронежского института МВД России, участник боевых действий в Афганистане.

Особый интерес юнармейцев вызвали беседы с командиром ОМОНа Управления Росгвардии по Воронежской области Александром Воронцовым и с заместителем начальника отряда специального назначения «СКИФ» УФСИН России по Воронежской области в отставке Сергеем Цицилиным, которые также состоялись в рамках проекта «Встреча с Героем». Ребята услышали рассказы о боевых буднях и особенностях опасной службы.

Во время таких встреч дети находят ответы на вопросы о том, как становятся героями, что такое подвиг и как не ошибиться в выборе жизненного пути. В завершение мероприятия всем гостям были вручены памятные подарки от Новикомбанка, в частности, книги А.В. Суворова «Наука побеждать» и Л.Н. Толстого «Война и мир».

«Проект «Встреча с Героем» – это возможность для молодёжи в неформальной обстановке встретиться с людьми, чьи подвиги вошли в историю России, и из первых уст узнать о событиях, о которых до этого они лишь читали в учебниках. Новикомбанк тесно сотрудничает и со всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия», и с его отделением в Воронеже, председатель правления банка курирует работу Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, поэтому мы с радостью приняли предложение наших партнёров поддержать такой важный проект, направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения», – сообщила старший вице-президент Новикомбанка Ольга Карасева.