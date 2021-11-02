Пособия и выплаты с 1 ноября: кому зачислят 13000 рублей от правительства в 2021 году

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Правительство РФ окажет финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, чтобы сгладить денежные убытки в связи с введением нерабочих дней. Сумма поддержки составляет 13 тысяч рублей.

Пресс-служба Правительства Российской Федерации сообщает о том, что финансовую поддержку можно будет получить с 1 ноября 2021 года. Выплаты введены из-за режима нерабочих дней, который был установлен в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Такая поддержка предназначена малому и среднему бизнесу, чтобы скорректировать убытки, которые понесли предприятия из-за введения нерабочих дней. Сумма поддержки составляет 13000 рублей.

Правительство страны объявило о введении субсидий бизнесу для выплаты заработных плат сотрудников. Каждому работнику полагается выделить по одному минимальному размеру оплаты труда. Напомним, МРОТ на территории Российской Федерации составляет 12792 рубля. Граждане Российской Федерации, которые трудоустроены на предприятиях малого и среднего бизнеса, смогут рассчитывать на получение дополнительной выплаты в качестве компенсации за причинённый ущерб в виде появления режима нерабочих дней.

На официальном портале Правительства РФ сказано, что подать заявление на получение выплат можно будет 1 ноября 2021 года. Распределение средств состоится после 15 ноября вплоть до конца декабря текущего года.

Ранее Сиб.фм публиковал информацию о графике выплаты пенсий в период нерабочих дней. Путин пообещал новые выплаты: россияне будут получать 10000 рублей до 2023 года. Также в этом году семьи с детьми уже получили государственную поддержку в размере 10 тысяч рублей.