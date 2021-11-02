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экономика

Предпринимателей приглашают на вебинар «Курс на расчёты в национальных валютах РФ и КНР»

Фото Предпринимателей приглашают на вебинар «Курс на расчёты в национальных валютах РФ и КНР»
Фото Предпринимателей приглашают на вебинар «Курс на расчёты в национальных валютах РФ и КНР»

Фото Depositphotos.com

Банк «Левобережный» проведёт бесплатный вебинар для участников ВЭД 11 ноября. По итогу мероприятия слушатели узнают о международной платёжной системе CIPS, преимуществах расчётов в китайских юанях, торгах на Московской бирже и перспективах валютной пары российский рубль/китайский юань.

Откроется вебинар выступлением Ильи Клейменова, начальника отдела по работе с финансовыми институтами АйСиБиСи Банк (АО). Эксперт расскажет об альтернативных валютах при расчётах участников ВЭД с контрагентами.

Презентация Анны Паникаровской, начальника отдела корсчетов и документарных операций Банка «Левобережный», будет посвящена нюансам расчётов по ВЭД в условиях санкционных ограничений. Из доклада Даниила Кораблева, руководителя направления по ключевым клиентам департамента валютного рынка ПАО «Московская биржа», предприниматели узнают о возможностях валютного рынка Мосбиржи, в частности, об инструментах и времени торгов китайским юанем.

В конце вебинара слушатели смогут обсудить со спикерами возникшие вопросы и интересующие бизнес-кейсы. Мероприятие пройдёт в следующий четверг, 11 ноября, с 14:00 до 16:00. Участие бесплатное. Посмотреть программу и зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Подробности уточняйте в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону 8 (800) 3333-555 (доб. 6019).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

валюта
курс
банк Левобережный
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