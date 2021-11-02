«Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для Новосибирского государственного университета экономики и управления

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» заключила договор с Новосибирским государственным университетом экономики и управления (НГУЭУ) об оказании услуг по предоставлению отказоустойчивой облачной платформы в виртуальном центре обработки данных (ВЦОД).

Срок действия контракта – три года, в течение которых цифровой оператор будет предоставлять заказчику виртуальные вычислительные мощности на базе дата-центра обособленного подразделения в городе Новосибирске компании «Ростелеком – Центры обработки данных».

Университет в том числе получает в пользование резервируемые защищённые каналы передачи данных, виртуальные машины, дисковое пространство, виртуальные сети и систему автоматического резервного копирования. Ресурсы вуза размещаются во ВЦОД, который имеет сертификацию ФСТЭК и ФСБ России и аттестацию для хранения персональных данных в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 152 «О персональных данных»). Мощности каждого виртуального сервера можно легко масштабировать в пределах выделенной квоты ресурсов по государственному контракту.

Перенос в центр обработки данных официального сайта университета, системы делопроизводства, программы 1С, электронной почты позволят многократно повысить быстродействие и отказоустойчивость систем, используемых в учебном процессе. Кроме того, это высвободит существующее оборудование, которое можно будет использовать для других задач.

«Главное преимущество для заказчика при выборе услуги “Виртуальный ЦОД” – это экономия средств на содержание IT-инфраструктуры. Нашим клиентам не нужно покупать дорогостоящее оборудование, нанимать экспертов или искать подрядчиков. Весь необходимый набор услуг они получат просто обратившись в “Ростелеком”», – уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Виртуальный ЦОД позволяет арендовать вычислительные мощности облачной платформы «Ростелекома» для размещения информационных систем, приложений и веб-сайтов. Сервис подходит для обработки и хранения больших данных, офисных приложений и резервных копий. Управлять ВЦОД можно самостоятельно с помощью панели для бизнес-пользователей или с помощью экспертов цифрового оператора.

Узнать об услуге можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 (800) 200-30-00.

Для справки: Центр обработки данных «Ростелеком-ЦОД», общей мощностью 3 МВт, расположен в Новосибирске на улице Менделеева, д. 1. В трёх машинных залах дата-центра суммарно могут разместиться 300 стоек. По уровню надёжности инфраструктуры ЦОД соответствует уровню Tier III. Элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами.