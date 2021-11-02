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Самозанятым предоставляется ипотека в МТС Банке

Фото Самозанятым предоставляется ипотека в МТС Банке
Фото Самозанятым предоставляется ипотека в МТС Банке

Фото предоставлено МТС Банком

ПАО «МТС-Банк» запускает услугу ипотечного кредитования для самозанятых. Физлица и индивидуальные предприниматели, применяющие новый налоговый режим, теперь могут оформить в МТС Банке кредит на приобретение недвижимости по любой ипотечной программе.

При покупке жилья в новостройке минимальная ставка составит 8,45% годовых, на вторичном рынке – 8,65% годовых.

Ипотека для самозанятых в МТС Банке доступна для заемщиков, получающих доход непосредственно от своей трудовой деятельности и применяющих специальный налоговый режим «на профессиональный доход», не имеющих работодателя и наемных работников.

Минимальная ставка ипотеки для самозанятых при покупке жилья в новостройке составит 8,45% годовых с первоначальным взносом в размере от 20% от стоимости недвижимости, на вторичном рынке – 8,65% годовых с первоначальным взносом от 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования от 3 до 25 лет, максимальная сумма кредита – 25 млн рублей.

Самозанятым для оформления ипотеки необходимо предъявить паспорт, выписку ФНС о состоянии расчётов по налогу на профессиональный доход, сформированная, в том числе в электронном виде, с использованием онлайн-сервиса ФНС для самозанятых или портала «Госуслуги», а также выписка о доходах, которую можно сформировать в мобильном приложении МТС Банка.

Воспользоваться предложением может заемщик:

  • с гражданством РФ;
  • зарегистрированный в ФНС в качестве самозанятого;
  • возрастом от 18 лет на момент оформления ипотеки и до 75 лет на дату закрытия кредита.

Чтобы подать заявку на ипотечный кредит:

  • заполните онлайн-анкету на сайте или в любом отделении банка;
  • банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте в течение трех рабочих дней.

С подробной информацией об условиях предложения «Ипотека для самозанятых» можно ознакомиться на сайте МТС Банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

ипотека
банки
МТС
самозанятость
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