Самозанятым предоставляется ипотека в МТС Банке

Фото предоставлено МТС Банком
ПАО «МТС-Банк» запускает услугу ипотечного кредитования для самозанятых. Физлица и индивидуальные предприниматели, применяющие новый налоговый режим, теперь могут оформить в МТС Банке кредит на приобретение недвижимости по любой ипотечной программе.
При покупке жилья в новостройке минимальная ставка составит 8,45% годовых, на вторичном рынке – 8,65% годовых.
Ипотека для самозанятых в МТС Банке доступна для заемщиков, получающих доход непосредственно от своей трудовой деятельности и применяющих специальный налоговый режим «на профессиональный доход», не имеющих работодателя и наемных работников.
Минимальная ставка ипотеки для самозанятых при покупке жилья в новостройке составит 8,45% годовых с первоначальным взносом в размере от 20% от стоимости недвижимости, на вторичном рынке – 8,65% годовых с первоначальным взносом от 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования от 3 до 25 лет, максимальная сумма кредита – 25 млн рублей.
Самозанятым для оформления ипотеки необходимо предъявить паспорт, выписку ФНС о состоянии расчётов по налогу на профессиональный доход, сформированная, в том числе в электронном виде, с использованием онлайн-сервиса ФНС для самозанятых или портала «Госуслуги», а также выписка о доходах, которую можно сформировать в мобильном приложении МТС Банка.
Воспользоваться предложением может заемщик:
Чтобы подать заявку на ипотечный кредит:
С подробной информацией об условиях предложения «Ипотека для самозанятых» можно ознакомиться на сайте МТС Банка.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают