Сибирские археологи обнаружили в пещере на Алтае украшения из мамонтовой кости и мрамора

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Учёные из Института археологии и этнографии СО РАН нашли на новом участке раскопок в южной галерее Денисовой пещеры украшения из мамонтовой кости и мрамора.

Специалисты из Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН в прошедшем полевом сезоне проводили раскопки на новом участке южной галереи Денисовой пещеры в Алтайском крае и обнаружили украшения.

«Это подвески из зубов животных (бизона и лисицы), кольцо из бивня мамонта, а также изделия из мрамора — фрагмент браслета и кольца», — рассказал главный научный сотрудник института, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Учёные установили, что мраморным изделиям около 45 тыс. лет. Нижней границе, полученной по серии радиоуглеродных датировок, — 50 тыс. лет. По словам Шунькова, приёмы обработки камня, которые использовались для изготовления этих предметов, начали массово применяться в первобытном обществе на других стоянках древних людей позднее.

Теперь специалисты могут с уверенностью утверждать, что существовало массовое производство таких изделий, и это свидетельствует о развитом когнитивном уровне мышления человека и его определённых эстетических воззрениях, подчеркнул член-корреспондент РАН.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другой находке археологов ИАЭТ СО РАН. Им удалось обнаружить древнейшую оборонительную башню в Новосибирской области. Она была возведена в начале XVIII века на территории Умревинского острога.