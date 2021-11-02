Сибирячка отказалась переселяться из ветхого дома в благоустроенную квартиру из-за 20 кур

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59-летняя жительница рабочего посёлка Мошково Новосибирской области написала отказ от благоустроенной однокомнатной квартиры, в которую ей предложили переехать из ветхого дома, потому что поблизости не было магазинов и аптек.

Судебному приставу УФССП России по Новосибирской области пришлось уговаривать 59-летнюю жительницу посёлка Мошково переехать в новую квартиру, выделенную районной администрацией в связи с расселением из ветхого жилья.

Дом, в котором жила женщина, снесли как непригодный для проживания, а на время предоставили комнату в общежитии, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Однако сибирячка вернулась на прежнее место жительства, где от дома остались только руины и покосившиеся сарай с баней без электричества.

Женщине предложили заселиться в благоустроенную «однушку», но та написала отказ от жилья, ссылаясь на то, что поблизости нет магазинов и аптек. Также она заявила, что не знает, куда на новом месте поселить 20 выращенных кур и где хранить мешки с картошкой. В итоге её удалось убедить.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что федеральный центр выделит Новосибирской области свыше 700 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья.