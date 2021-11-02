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Следком проверит данные о невыплате зарплаты охранникам четвёртого моста в Новосибирске

Фото Следком проверит данные о невыплате зарплаты охранникам четвёртого моста в Новосибирске
Фото Следком проверит данные о невыплате зарплаты охранникам четвёртого моста в Новосибирске

Фото ГК «ВИС»

Охранники строительной площадки четвёртого моста через Обь в Новосибирске пожаловались, что им не выплачивают зарплату уже два месяца.

В Новосибирске сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М», которые занимаются охраной стройплощадки четвёртого моста через Обь, пожаловались на задержку заработной платы. После сообщений об инциденте в СМИ Следственный комитет начал доследственную проверку информации.

Напомним, накануне охранники стройплощадки четвёртого моста через Обь в Новосибирске рассказали журналистам местных СМИ о том, что им не выплатили зарплату за два месяца. Работников уверяли, что в скором времени проблема решится, однако время шло, а деньги так и не приходили.

Сообщалось, что среди пострадавших – около 90 человек. Работники написали коллективную жалобу в Москву, так как именно там зарегистрирован их ЧОП. Как рассказал один из охранников, на предприятии уже уволили около 60 % сотрудников.

На предприятии проблему не решают, однако на неё отреагировал Следственный комитет по Новосибирской области. По факту невыплаты зарплаты охранникам предприятия начата доследственная проверка.

«Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в СУ СКР по региону.

Напомним, четвёртый мост через Обь в Новосибирске будет называться «Центральный». Его планируют ввести в эксплуатацию к 2023 году. По последней информации, строители завершили 10 из 16 стадий надвижки пролётного строения переправы.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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Теги

четвертый мост
Новосибирская область
строительство
зарплата
Следственный комитет
Обь
стройка
охрана
яндекс.дзен

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