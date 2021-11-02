Температура после прививки: врачи назвали самые неприятные последствия вакцины «Спутник Лайт»

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Повышение температуры является одним из частых побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Вакцинированные испытывают симптомы, схожие с ОРЗ: головную боль, озноб и ломоту. Температуру до 38 градусов врачи называют нормальной реакцией организма на прививку. При температуре 40 градусов необходимо вызывать скорую помощь.

«Повышение температуры в первые три дня после введения вакцины обычно не превышает 37,5 градуса Цельсия. При более высокой температуре и плохом самочувствии можно принять нестероидные противовоспалительные и жаропонижающие средства, – рекомендует сайт стопкоронавирус.рф. – К врачу следует обращаться в том случае, если реакция на вакцину является продолжительной (более 7 дней); при повышении температуры тела выше 38,5».

«Температуру можно считать положительным явлением, потому что она показывает степень формирования иммунитета. Если не превышает 38 градусов, то это говорит о хорошей реакции иммунной системы

и нормальном течении поствакцинальной стадии. Если 40 градусов и выше, это уже указывает на извращённый ответ иммунитета, то есть гиперчувствительность. Это значит, что для человека даже такое маленькое количество чужеродного агента вызывает бурную реакцию на частичку коронавируса. В таком случае делают отвод на все прививки», – цитирует кандидата медицинских наук, клинического фармаколога Андрея Коняхина РИА Новости.

Реакция на прививку индивидуальна: у одних людей прививка не вызывает никакого дискомфорта, а есть случаи тяжёлых побочных эффектов.

«Были жёсткие побочки. Состояние как при сильной простуде. Место укола покраснело и опухло, рука словно отваливалась – поднять её было невозможно», – делился 32-летний Максим, у которого температура поднималась выше 38 градусов после прививки «Спутник V».

Температура может подняться и после однокомпонентной прививки «Спутник Лайт».

«К вечеру поднялась температура выше 39 градусов, появились озноб и сильная жажда. Не могла уснуть всю ночь, было очень плохо – болело ухо, почки, а ноги гудели так сильно, что просто не могла ходить. А место прививки, напротив, не болело и не немело», – рассказала сайту «МК в Новосибирске» местная жительница Агата Соловьёва. К утру девушке стало лучше, температура сбилась до 37 градусов, а болезненные ощущения в теле прошли.

При температуре следует соблюдать постельный режим, отдыхать, поменьше двигаться, пить много воды. Как правило, жар спадает самостоятельно. Если температура выросла до 40 градусов, то следует выпить жаропонижающее, мерить температуру каждый час. Если она не снижается, то нужно вызвать скорую помощь, потому что такое состояние может быть опасно для жизни.

«Реакция людей на вакцину зависит от их иммунной системы. Молодые реагируют более бурно, и это правильно. У них иммунная система сильнее, более «живая», не встречалась с большим количеством микроорганизмов, поэтому и вакцинацию молодые переносят зачастую более бурно, сталкиваются с системными побочными эффектами. У пожилых иммунная система реагирует в основном местными реакциями и минимумом других побочных явлений», – рассказал Сиб.фм врач-инфекционист, к. м. н. и главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

У большинства пациентов побочные эффекты проходят через сутки после прививки.

Напомним, предусмотрена возможность обращения в поликлинику за больничным листом после прививки от коронавируса.