В Госдуме отреагировали на слова Собчак о продаже спиртного

Фото из Instagram-аккаунта Ксении Собчак

Зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья оценил идею Ксении Собчак продавать «алкоголь, наркотики и любые подобные вещи» только людям с высшим образованием.

По мнению депутата Сергея Леонова, такое предложение — «полная ерунда». Свою позицию Леонов объясняет тем, что количество употребления алкоголя зависит от человека, а не от уровня его образования.

«У нас есть возрастные критерии 18+, когда человек может сознательно купить или не купить алкоголь, соответственно, будет отвечать за последствия, которые затем будут происходить с ним. Можно по-разному алкоголь употреблять — 50 граммов, а можно литр», —

высказался политик.

Также в разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что законов, который на данный момент существуют в сфере регулирования продажи и рекламы алкоголя — достаточно. Тем не менее, дискуссия о повышении возраста продажи горячительных напитков до 21 года всё ещё ведётся.

Ранее телеведущая Ксения Собчак в интервью на YouTube-шоу «Есть вопросики» заявила, что продавать алкоголь следует только людям с высшим образованием, а также дать им возможность легального доступа к наркотическим веществам. По её мнению, те люди, кто «покурил травку», безопаснее тех, кто «ужирается» водкой.