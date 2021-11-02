В Новосибирске ковид-диссидентов оштрафовали на 38 млн рублей

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За весь период пандемии к административной ответственности за нарушения коронавирусных мер привлекли почти 23 тысячи человек.

С начала пандемии коронавируса в Новосибирской области собрали более 38 млн рублей на штрафах за несоблюдение ограничительных мер. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов в эксклюзивном интервью сайту НГС.

Административные протоколы по несоблюдению ограничительных мер против COVID-19 составляли сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, а также должностные лица министерств правительства региона. С 1 апреля 2020 года по сегодняшний день к административной ответственности привлекли почти 23 тысячи человек. Общая сумма штрафов по ним составила более 38 млн рублей.

Из них 1 849 протоколов было составлено по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По ним физическим лицам выписали штрафы на 7,6 млн рублей, должностным и юридическим лицам – 16,7 млн рублей.

Помимо этого, суд приостановил деятельность 319 предприятий по ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Их оштрафовали на общую сумму в размере 14,3 млн рублей и вынесли более 12 тысяч предупреждений.