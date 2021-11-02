В Новосибирске домработница украла у хозяйки драгоценности на 5 млн рублей

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Новосибирские полицейские задержали в Москве подозреваемую в краже ювелирных изделий на сумму около 5 миллионов рублей.

В Новосибирске раскрыта кража уникальных ювелирных украшений на сумму почти 5 миллионов рублей. Драгоценности были похищены из дома 34-летней местной жительницы, которая доверила ключ от помещения домработнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, у сибирячки были украдены изделия известных мировых брендов – два кольца работы итальянского ювелирного дома с 16 камнями белого цвета и французского ювелирного дома с тремя камнями белого цвета, два браслета, а также фамильные украшения.

Потерпевшая рассказала полицейским, что доступ в помещение был только у домработницы, которая устроилась на работу 2 недели назад. После похищения ценностей она пропала.

Раскрыть громкое дело новосибирским полицейским помогли местные ювелиры и оценщики. С ними связались коллеги из Москвы и сообщили, что некая женщина пытается сдать в один из столичных ломбардов кольца, аналогов которых в России всего несколько.

В Москву незамедлительно выехали новосибирские оперативники, которые и задержали даму при попытке сдать украшения в ломбард.

Часть украшений изъята в ходе личного досмотра подозреваемой. Местонахождение остального похищенного устанавливается.

В полиции уточнили, что женщина частично признала вину, сейчас она помещена под домашний арест.

Выяснилось, что ранее она была судима за мошенничество.