В Новосибирске домработница украла у хозяйки драгоценности на 5 млн рублей

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Новосибирские полицейские задержали в Москве подозреваемую в краже ювелирных изделий на сумму около 5 миллионов рублей.
В Новосибирске раскрыта кража уникальных ювелирных украшений на сумму почти 5 миллионов рублей. Драгоценности были похищены из дома 34-летней местной жительницы, которая доверила ключ от помещения домработнице.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, у сибирячки были украдены изделия известных мировых брендов – два кольца работы итальянского ювелирного дома с 16 камнями белого цвета и французского ювелирного дома с тремя камнями белого цвета, два браслета, а также фамильные украшения.
Потерпевшая рассказала полицейским, что доступ в помещение был только у домработницы, которая устроилась на работу 2 недели назад. После похищения ценностей она пропала.
Раскрыть громкое дело новосибирским полицейским помогли местные ювелиры и оценщики. С ними связались коллеги из Москвы и сообщили, что некая женщина пытается сдать в один из столичных ломбардов кольца, аналогов которых в России всего несколько.
В Москву незамедлительно выехали новосибирские оперативники, которые и задержали даму при попытке сдать украшения в ломбард.
Часть украшений изъята в ходе личного досмотра подозреваемой. Местонахождение остального похищенного устанавливается.
В полиции уточнили, что женщина частично признала вину, сейчас она помещена под домашний арест.
Выяснилось, что ранее она была судима за мошенничество.
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