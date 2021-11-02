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В Новосибирске собирают деньги для лечения собаки 80-летнего пенсионера

Фото В Новосибирске собирают деньги для лечения собаки 80-летнего пенсионера
Фото В Новосибирске собирают деньги для лечения собаки 80-летнего пенсионера

Фото pixabay.com

Верный друг 80-летнего пенсионера из Новосибирска заболел раком, однако у мужчины с пенсии не хватает денег для всех дорогостоящих анализов.

В Новосибирске многие могли не раз видеть 80-летнего Иосифа Александровича. Пожилой мужчина прекрасно играет на гармони и обычно коротает вечера за игрой на любимом инструменте у метро. Заработанные деньги он тратит на помощь бродячим животным, но недавно его любимцу Тобику тоже понадобилась помощь.

Тобик красивый пёс с золотистой шерстью, большими глазами и преданностью. Иосиф Александрович забрал любимца к себе около 5 лет назад и планировал дожить с ним до старости. Однако в последнее время у собаки начались проблемы со здоровьем, врачи нашли у него опухоль.

Само лечение стоит неподъёмных денег для пенсии мужчины. Недавно на него вышла руководительница «Базы реабилитации животных», вместе с волонтёрами они начали собирать средства. Хвостатому уже оплатили только часть дорогих анализов, но лечение необходимо продолжать.

Напомним, ранее Сиб.фм писал историю о водителе-телохранителе, которая превратила свой дом в настоящую будку для 22 собак.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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