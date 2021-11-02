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В Новосибирске сотрудника колонии подозревают в доставке наркотиков осуждённым

Фото В Новосибирске сотрудника колонии подозревают в доставке наркотиков осуждённым
Фото В Новосибирске сотрудника колонии подозревают в доставке наркотиков осуждённым

Фото с сайта nsk.sledcom.ru

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника колонии. По данным следствия, он доставлял наркотики осуждённым.

Следственный отдел по Дзержинскому району Новосибирска возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника исправительного учреждения. Его подозревают в передаче наркотиков осуждённым.

По версии следствия, молодой человек изъял крупную партию наркотиков из закладки на территории города, а затем, надёжно спрятав, пронёс её в следственный изолятор.

Сотрудники отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с представителями Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по региону 29 октября обнаружили запрещённые вещества во время личного досмотра, передаёт пресс-служба СК.

Сейчас молодой человек находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, п.п. «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения»). Вину фигурант по делу полностью признал, расследование продолжается.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, как 37-летний сотрудник исправительной колонии № 13 в селе Раисино Новосибирской области позволял осуждённым пользоваться мобильными телефонами. За это мужчина получал взятки.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Следственный комитет
ГУФСИН
Новосибирск
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