В Толмачёво Boeing столкнулся с грузовой кабиной автолифта

Фото Александра Кондратьева / «АиФ-Новосибирск»

Boeing В737МАХ авиакомпании S7 столкнулся с грузовой кабиной автолифта в новосибирском аэропорту Толмачёво, пишет Telegram-канал Aviaincident.

В новосибирском аэропорту Толмачёво случилось производственное происшествие. Boeing В737МАХ, принадлежащий АО «Авиакомпания «Сибирь» и находящийся на хранении, объезжал другой самолёт и повредил нижнюю часть законцовки правой плоскости крыла грузовой кабиной автолифта, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инспекция по безопасности полётов АО «Аэропорт Толмачёво» начала внутреннее служебное расследование.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом инциденте в новосибирском аэропорту. Мужчина, работающий в нём водителем-экспедитором, украл из груза пластиковый контейнер с килограммом красной икры. Обнаружить это удалось сотрудникам отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела МВД РФ в Толмачёво совместно с коллегами из службы авиационной безопасности аэропорта.