Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

В Толмачёво Boeing столкнулся с грузовой кабиной автолифта

Фото В Толмачёво Boeing столкнулся с грузовой кабиной автолифта
Фото В Толмачёво Boeing столкнулся с грузовой кабиной автолифта

Фото Александра Кондратьева / «АиФ-Новосибирск»

Boeing В737МАХ авиакомпании S7 столкнулся с грузовой кабиной автолифта в новосибирском аэропорту Толмачёво, пишет Telegram-канал Aviaincident.

В новосибирском аэропорту Толмачёво случилось производственное происшествие. Boeing В737МАХ, принадлежащий АО «Авиакомпания «Сибирь» и находящийся на хранении, объезжал другой самолёт и повредил нижнюю часть законцовки правой плоскости крыла грузовой кабиной автолифта, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инспекция по безопасности полётов АО «Аэропорт Толмачёво» начала внутреннее служебное расследование.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом инциденте в новосибирском аэропорту. Мужчина, работающий в нём водителем-экспедитором, украл из груза пластиковый контейнер с килограммом красной икры. Обнаружить это удалось сотрудникам отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела МВД РФ в Толмачёво совместно с коллегами из службы авиационной безопасности аэропорта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Толмачёво
Новосибирская область
S7
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

64765
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
21548
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
13211
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
12072
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
10599
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
10099
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
9327
В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег