В центре Новосибирска станет больше «Воздуха»

Фото предоставлено ООО "Отдел продаж"

Концептуальный дом «Воздух» объявил о старте продаж 200 квартир в готовом доме.

Проект располагается в центральной части Новосибирска в пяти минутах ходьбы от станции метро Красный проспект и ТРЦ Галерея. Его ключевые особенности – двухуровневый закрытый двор с проработанной досуговой и спортивной инфраструктурой, подземный паркинг на 500 машиномест, просторные квартиры свободной планировки с большими окнами и высокими потолками. Средняя стоимость квадратного метра в «Воздухе» на сегодняшний день составляет 114 000 рублей.

Оператором продаж стала компания «Метр», до этого работавшая на новосибирском рынке с крупными многоэтапными проектами. По словам генерального директора компании «Метр» Эдуарда Ляхова, получение акта ввода дома «Воздух» намечено до конца 2021 года, и столь высокая степень готовности объекта является явным преимуществом в условиях дефицита готового жилья на новосибирском рынке недвижимости. «По ряду причин новосибирский рынок сейчас испытывает недостаток готового жилья, а вкладываться в строящиеся объекты с далеким сроком получения акта ввода покупатель с умеренным аппетитом к риску не готов. Дом «Воздух» – оптимальное решение для семей, планирующих уже сегодня жить с комфортом в центре мегаполиса», – говорит Эдуард Ляхов.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (383) 285-31-14

Дом-воздух.рф

Отдел продаж: ул. Семьи Шамшиных, 90/5