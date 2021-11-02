Вакцинация беременных от COVID-19: на каком сроке предписана и какой вакциной

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Беременным женщинам больше не противопоказана прививка от коронавируса. Но оптимальным сроком вакцинации Минздрав РФ считает 22 недели, и только в случаях, когда ожидаемая польза матери превышает риск для плода. Вакцина, разрешённая для беременных, – «Спутник V». Другим членам семьи также рекомендовано вакцинироваться.

«Экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») у беременных. В обновлённой инструкции к препарату указано, что применять «Гам-КОВИД-Вак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода», – сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф.

Согласно действующим рекомендациям Минздрава по вакцинации, против коронавирусной инфекции беременных можно вакцинировать на сроке после 22 недель.

«В России к применению во время беременности в настоящее время разрешена вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель»,

– поясняет главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина. На более ранних этапах беременности прививку стараются не делать.

Специалисты уверены, что риски для невакцинированных беременных женщин в разгар пандемии коронавируса превышают риски побочных эффектов от вакцинации.

К негативным последствиям COVID-19, которые могут быть у любого заболевшего, для беременных добавляется увеличение риска преждевременных родов в два раза. Также возрастает риск рождения мёртвого ребёнка (на 6-7 %) и задержки роста плода.

Медики предупреждают, что у беременных женщин возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения болезни; при ковиде чаще происходят выкидыши и развиваются послеродовые осложнения (самое частое из них – послеродовые кровотечения); у беременных с COVID-19 значительно выше частота кесарева сечения и рождения детей с низкой массой тела.

«Вакцинироваться нужно будет не только женщине, но и всему окружению,

людям, которые планируют в течение года появляться в доме этой семьи. Будут мама, братья, сёстры приходить. Которые также будут являться источником инфекции. Нужно задаваться вопросом не только вакцинации самой беременной и её супруга, но и всего близкого окружения», – подчеркнул главный акушер-гинеколог Минздрава Новосибирской области Рэм Волков.

Напомним, 1 300 беременных женщин заразились COVID-19 в Новосибирской области за первые семь месяцев 2021 года. Прививки от коронавируса делают беременным женщинам с июля 2021 года.