Зимняя рыбалка в Новосибирской области начнётся с 15 ноября

Фото Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, героя публикации

Профессиональный рыбак Никита Дюпин назвал дату начала зимнего сезона в Новосибирской области.

1 ноября Новосибирск накрыл снег, а уже ночью в город пришли морозы в -20 градусов. Некоторые рыбаки в регионе не могут попрощаться с осенним сезоном рыбалки, а кто-то уже гадает, когда наступит зимний. Профессиональный рыбак и YouTube-блогер Никита Дюпин рассказал Сиб.фм, когда ждать начала зимнего сезона и как к нему подготовиться.

Последние дни в Новосибирске ночные температуры составляют около -20 градусов. Никита Дюпин считает, что, если в городе сохранятся такие минусовые температуры, в ближайшие дни можно будет возобновить рыбалку.

«Тут, конечно, нужно опираться на погоду. Судя по тому, что я вижу за окном, дня через три можно будет рыбачить на небольших озёрах, маленьких прудиках и запрудах ближе к северу Новосибирской области. Там лёд будет уже 5 сантиметров, но если он меньше, то лучше не рисковать. Лучше всего дождаться, когда он будет 10 сантиметров. Я всегда советую на тонком льду использовать пешню, чтобы проверить толщину», – рассказал рыбак.

При этом официальный зимний сезон можно будет открыть не раньше чем через две недели. Эксперт считает, что ориентировочная дата – 15 ноября. Но при условии, что в городе сохранятся минусовые температуры по ночам хотя бы -10...-15 градусов. Необходимо тщательнее выбирать водоёмы – на маленьких прудах и озёрах будет уже безопасно, а вот на Оби нужно быть осторожнее.

«На Оби лёд очень поздно встаёт, и даже зимой он бывает очень опасным и коварным. Я рекомендую даже зимой брать с собой пешню и проверять толщину, но это касается речи в черте города. Ниже Северного объезда, ближе к Томской области, лёд на Оби в принципе нормальный», – поделился эксперт.

Однако для рыбалки в зимнее время года нужно быть более подготовленным. Никита Дюпин рассказал о некоторых рекомендациях, которые должны знать новички или освежить в памяти «старички». Так, профессиональный рыбак обязательно советует не ходить на водоём в одиночку и держаться рядом. У обоих рыбаков должны быть с собой 15-метровые верёвки, если один из них упадёт под лёд. Кроме того, у каждого должны быть «спасалки» или «кошки» – специальные приспособления, которые помогают рыбакам выбираться, если они провалились в воду.

«Самая главная мера предосторожности – не лезть на тонкий лёд. Но и на толстом льду надо быть начеку. На нашем Обском водохранилище лёд опасен тем, что он на одном месте может быть 15 сантиметров, а на другом – 5 сантиметров», – объяснил эксперт.

В целом Дюпин советует теплее одеваться на зимнюю рыбалку: надевать термобельё, тёплый рыболовный костюм, а лучше даже взять с собой палатку, иначе можно просто «испортить первые впечатления».

«У нас в области много мест для зимней рыбалки: и водохранилище богато рыбой, и озёра, – делится эксперт. – Мест полно, главное, их найти и не бояться – зимняя рыбалка очень увлекательна и заразительна».

Отдельно эксперт высказался по поводу природы. Никита Дюпин много раз наблюдал за неприятной картиной – кучами мусора в водоёмах. Причём он уверен, его оставляют не только отдыхающие, но и сами рыбаки.

«Когда весной поднимается вода, всё это уходит к берегам. Нормальным рыбакам на это не наплевать, я сам иногда делаю замечания взрослым мужчинам, которым больше 50 лет, и они этого не понимают. Кстати, благодаря этому людскому свинству Обь занимает почётное первое место по загрязнению в России», – отметил Дюпин.