30-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом за истязание детей сожительницы

Фото pixabay.com

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя села Кожурла, обвиняемого в истязании двоих малолетних детей и сожительницы. Материалы переданы в суд.

Барабинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя села Кожурла. Мужчину обвиняют в истязании 29-летней сожительницы и двоих её детей в возрасте трёх и пяти лет.

По версии следствия, обвиняемый с января по август 2021 года избивал детей и совершал в отношении них насильственные действия. Также, будучи пьяным, он набрасывался на их мать.

24 августа свидетелями издевательств над малолетними стали соседи и сообщили об увиденном в правоохранительные органы.

Мужчину заключили под стражу, свою вину он полностью признал, сообщает пресс-служба СК. Расследование уголовного дела завершено, материалы вместе с утверждённым прокурором Убинского района обвинительным заключением в ближайшее время поступят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Сиб.фм писал, что соседи в конце августа заметили, как мужчина, находясь во дворе дома, ударил 5-летнюю девочку веткой по ногам, а затем схватил её за руку, приподнял вверх и с силой бросил на землю.