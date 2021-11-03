Аналитики назвали способ распознать телефонных лжеполицейских

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Телефонные мошенники всё больше представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщили аналитики «Лаборатории Касперского».

Как рассказал председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в разговоре с NEWS.ru, способ обезопасить себя от лжеполицейских всё же есть. Необходимо уточнить у звонящего городской рабочий телефон, а также то, в каком отделе полиции он работает.

Сказать, вызывайте повесткой, если вам нужно, и оставьте свой рабочий телефон, только не мобильный, а городской, и какой отдел полиции. После этого позвонить дежурному по 02, попросить соединить с этим отделом полиции и спросить есть ли вот такой телефон, поскольку звонит мне непонятно кто. Вам сразу скажут, что вам никто из полиции не звонил, —

заявил Михаил Пашкин.

По словам специалиста, если звонящий отказывается назвать городской номер телефона, необходимо сразу же прерывать разговор.