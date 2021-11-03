Антиковидные паспорта введут для школьников в Тыве

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Тывы заявили о введении антиковидных паспортов для учащихся.

Исполняющий обязанности зампредседателя правительства региона Александр Брокерт рассказал NEWS.ru об инициативе властей Тывы ввести антиковидные паспорта для школьников. Это будет вкладыш в дневнике из двух страниц — он получит название «дневник здоровья».

Известно, что этот вкладыш должен появиться в дневнике каждого учащегося в регионе к 12 ноября.

По словам Александра Брокерта, в «дневнике здоровья» будет три графы разных цветов по принципу светофора: красного, жёлтого и зелёного.

«Красные — если непривит, жёлтый — если привит первым компонентом вакцины, зелёный — если привит полностью. Такой дневник здоровья предлагаем заполнять детям, чтобы они со всей семьёй поговорили и заполнили. Классный руководитель будет его проверять и такой общий дневник здоровья класса вывешивать. Он будет еженедельно заполнятся, тем самым дети будут подвигать своих родных, чтобы люди вакцинировались», —

пояснил эксперт.

Как отметили в пресс-службе правительства республики, также в документе будет зафиксирована информация о контактировании школьника и его окружения с теми, кто болел коронавирусом, и данные о прививках родителей.