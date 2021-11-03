Эксперты назвали простые правила для поездок в условиях тумана

Водителям достаточно соблюдать два несложных правила, чтобы безопасно передвигаться в сильном тумане.

Как рассказал NEWS.ru координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов, два принципа помогут сделать поездки в условиях сильного тумана более надёжными.

Правило №1: скорость движения должна соответствовать видимости;

Правило №2: обязательно использование заднего противотуманного фонаря.

Если видимость 50 метров, то скорость движения, даже если это свободная дорога, не должна превышать 70 км/ч. Второе: не надо забывать про использование такого полезного в условиях тумана устройства, как задний противотуманный фонарь. Если говорить про его использование, то оно в условиях сильного тумана обязательно, —

подчеркнул Пётр Шкуматов.

Также эксперт напомнил: после улучшения погодных условий и видимости на дороге противотуманный фонарь необходимо выключать, иначе он ослепит движущихся сзади водителей.