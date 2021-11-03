Губернатор Андрей Травников вручил медикам ключи от автомобилей скорой помощи

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В ходе церемонии медикам из районов Новосибирской области переданы ключи от 33 новых машин скорой медицинской помощи на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ. Автомобили оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другим необходимым оборудованием.

Это самая большая за последние годы партия медицинских автомобилей, которые одновременно переданы в районные больницы.

«Подобных мероприятий передачи новой санитарно-медицинской техники было много. Но эта поставка – 33 автомобиля – самая крупная за последние несколько лет. И я вас заверяю – что она не последняя. Желаю, чтобы эти новые автомобили всегда на дорогах нашего региона у других участников дорожного движения вызывали глубокое уважение. Ведь вы не просто крутите «баранку», а спасаете и продлеваете жизни», — отметил Андрей Травников.

Глава региона вместе с медиками осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых «скорых».

«От имени всех главных врачей Новосибирской области говорю: «Спасибо!». Все районы охвачены, все районы получили те машины, которые хотели – и класс «С», и класс «В», кто хотел – УАЗики. В этом – заботливое отношение, индивидуальный подход. Мы, главные врачи, и коллективы, которые стоят за нами, вас не подведем», — сказал главный врач Ордынской центральной районной больницы Андрей Кондаков.

Новые машины уже отправились в ЦРБ – Болотнинскую, Убинскую, Колыванскую, Маслянинскую, Венгеровскую, Татарскую, Здвинскую, Северную, Кыштовскую, Краснозерскую, Чистоозерную, Ордынскую, Каргатскую, Усть-Таркскую, Обскую, Сузунскую, Купинскую, Чулымскую, Чановскую, Кочковскую, Карасукскую, Тогучинскую, Коченевскую, Линевскую, Мошковскую, Баганскую, Барабинскую, Черепановскую, Куйбышевскую, Новосибирскую клиническую центральную районную больницу, Новосибирскую клиническую районную больницу № 1.

Эти автомобили передаются в рамках исполнения распоряжений Правительства Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 1896-р и от 31 августа 2021 г. № 2403-р.

Масштабная работа по оснащению медицинских учреждений региона, по развитию сферы здравоохранения ведется в регионе Правительством Новосибирской области и в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это формирование и развитие структуры санавиации, строительство поликлиник и ФАПов, переоснащение региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений, создание центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках.

Этот год стал первым годом реализации в регионе новой программы модернизации первичного звена. За пять лет реализации программы в регионе планируют построить, реконструировать, капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» – 90 единиц.

Для справки: Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта — снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф