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Клиенты ВТБ перевели более 15 млн рублей через голосового ассистента

Фото Клиенты ВТБ перевели более 15 млн рублей через голосового ассистента
Фото Клиенты ВТБ перевели более 15 млн рублей через голосового ассистента

Фото pixabay.com

Голосовой ассистент «ВТБ Онлайн» помог пользователям приложения перевести и оплатить сотовую связь на сумму свыше 15 млн рублей. С момента запуска сервиса его услугами воспользовались почти 200 тысяч клиентов, направивших 260 тысяч вопросов о продуктах и услугах банка.

ВТБ продолжает развивать голосового ассистента в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». С момента запуска виртуального помощника в феврале этого года его интерфейс стал удобнее для использования. Теперь он находится не в чате с банком, а выведен в отдельный раздел: при обращении к голосовому ассистенту клиент увидит небольшой экран поверх основного, в котором появится текст диалога с помощником. С помощью голосового ассистента теперь можно заказать SIM-карту «ВТБ Мобайл» с бесплатной курьерской доставкой. Он может помочь клиентам перевести валюту между своими счетами, расскажет про условия оформления детской карты и объяснит, как её выпустить в «ВТБ Онлайн».

«Голосовые помощники обладают огромным потенциалом для решения клиентских запросов и управления банковскими операциями. Мы постоянно улучшаем своего голосового ассистента и учим его помогать клиентам по любым финансовым вопросам. Теперь он сможет поддержать с клиентами беседу и на отвлечённые темы. С ним можно обсудить кино, литературу, любимые блюда или просто поговорить по душам. В дальнейшем мы расширим список тематик, чтобы пользователям было ещё интереснее с ним общаться», – комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, голосовой ассистент ВТБ может консультировать клиентов по 1,4 тысячи различных тематик – ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. Он поможет оплатить мобильный и перевести деньги клиенту ВТБ по номеру телефона.

Для общения с голосовым ассистентом необходимо запустить мобильное приложение «ВТБ Онлайн», сказать «Привет, ВТБ!» или нажать на соответствующее окошко в правом верхнем углу экрана.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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