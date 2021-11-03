Комедийный хит «Полярный» возвращается на ТНТ с новым сезоном и новой злодейкой

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Народный герой Михаила Пореченкова вновь бросит вызов чиновникам и бандитам

8 ноября в 20:00 на телеканале ТНТ выйдет новый сезон комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в роли Вити Мясника, бывшего бандита из девяностых, который начал новую мирную жизнь в городке Полярный на краю России и навёл в нём порядок. В продолжении сериала Витю и других жителей городка ждут новые проблемы, которые подкидывает им российская действительность.

После событий первого сезона Витя Мясник закрепился и обжился в Полярном: он заставил местного мэра быть самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и готовится сделать предложение Полине. Но мечты о спокойной семейной жизни придётся отложить: в городок приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна с поручением организовать неподалёку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы – административный ресурс, на стороне Вити – правда и справедливость.

Вместе с героем Михаила Пореченкова, который полюбился зрителям ТНТ, на экран вернутся персонажи Катерины Шпицы, Ивана Охлобыстина, Яна Цапника, Карины Зверевой, Светланы Листовой и других актёров. Также к команде сериала присоединится актриса и комик Мария Кравченко, которая сыграет антикризисную «решалу» Раису Борисовну.

Первый сезон «Полярного» стал одним из главных хитов ТНТ с долей 19,1 % и достиг максимально широкой аудитории, в том числе среди молодёжи – рейтинг в сегменте «18-30» составил 19,9 %. С этими цифрами сериал стал лидером вечернего слота и закономерно получил второй сезон.

Продюсер сериала Евгений Никишов: «Решение о продлении сериала на следующий сезон всегда принимается на ТНТ по итогам показа первого сезона, но у «Полярного» цифры были настолько высокие, что сериал продлили даже раньше, чем сезон закончился – после первой недели показа. Мы понимали, что второй сезон надо делать обязательно. У авторов было чёткое понимание, как дальше развивать эту историю, и было понятно, что финал первого сезона – это не финал истории «Полярного», а финал лишь первой главы».

Продюсер сериала Валерий Федорович: «Рейтинги первого сезона были хорошими, потому что сериал смешной и рассказывает о людях за пределами Москвы. Как только действие современных сериалов перемещается в другие города, в данном случае максимально далеко от Москвы, то сразу же получается, что зритель может ассоциировать себя с героями гораздо чётче. А вторая причина — в запросе на такого героя, которого исполнил Михаил Пореченков. Решая свои частые проблемы, он помогает обществу в целом. «Полярный» – история о человеке неравнодушном, человеке, который способен, как бы пафосно это ни прозвучало, на подвиг».

Актёр Иван Охлобыстин: «Полярный» – он такой советский. Начиная с титров и морозного хруста, заканчивая диалоговой составляющей. Я думаю, что зрителю, как и мне, в первую очередь понравилось человеческое отношение. Сейчас, когда смотришь кино, у героев отсутствует бэкграунд. Даже у главных персонажей нет личной жизни и истории. Все картонное. И люди тяготятся этим, ведь им интересно не просто наблюдать, например, за детективом или смешным падением персонажа в кадре, им интересно, что у этого героя в жизни. Вот мой персонаж при том, что он брутальный дядька с тёмным прошлым, в этом прошлом оставаться не хочет. Он не хочет ехать в столицу, он искренне по-своему любит людей, с которыми живёт. И при этом он просто бессилен перед своей любовью «Мисс Апатиты 93» Анжелой, которая вертит им как бубликом. У каждого из персонажей «Полярного» есть что-то за плечами».

«Полярный», новый сезон – с 8 ноября в 20:00 на ТНТ