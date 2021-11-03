Коронавирус без больничного: достаточно ли высоких антител для получения QR-кода

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Минздрав РФ заявил, что высокий уровень антител не является причиной для получения QR-кода. Сертификат о вакцинации появится только после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — если диагноз COVID-19 подтверждён документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на «Госуслуги» только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на «Госуслуги».

Портал «Госуслуги» сообщает о том, что сертификат с QR-кодом переболевшего можно получить, только если врачи в поликлинике поставили диагноз COVID-19, и это занесено в медицинские документы.

«Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете] после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально», – сказано на сайте «Госуслуги».

Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через 6 месяцев после первой прививки или после перенесённого коронавируса и не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией.

«Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать. А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител», – поделился инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.

Официальный сайт стопкоронавирус.рф также сообщает о том, что прививка необходима и тем, кто ранее перенёс вирус.

«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – сказано на сайте.

Если же вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то вы не сможете получить QR-код о перенесённой болезни. Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, вам нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.

Срок действия QR-кода зависит от того, кто его получил. Если он выдан на основании отрицательного ПЦР-теста, то срок его действия всего 72 часа. А если QR-код получен после вакцинации, то срок его действия 1 год, но он может быть уменьшен, если ситуация с заболеваемостью в стране станет хуже. Если QR-код выдан после перенесённого ковида, то его срок действия 6 месяцев.

«После внесения в регистр сведений о лицах, вакцинированных от COVID-19 или перенёсших заболевание в течение последних 6 месяцев, на Едином портале государственных услуг гражданину выдают QR-код, который подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре. Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа. Для переболевших – в течение 6 месяцев с даты выздоровления. Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев», – сказано на сайте Минздрава.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, после какой вакцины чаще всего заболевают привитые от COVID-19. Как получить справку о медотводе от прививки даже при обязательной вакцинации, а также чем отличается вакцина «Спутник Лайт» от «Спутника V»: уровень защиты и побочные эффекты.