Новосибирская мэрия продаст долю в здании бывшего автовокзала на Красном проспекте

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Мэрия Новосибирска в рамках приватизации муниципального имущества планирует продать долю в здании бывшего автовокзала на Красном проспекте.

Долю в здании бывшего автовокзала на Красном проспекте, 4 (2099,4 кв. м) новосибирская мэрия планирует продать, следует из проекта плана приватизации муниципального имущества на 2022 год, который появился на сайте Совета депутатов.

Также в городской администрации планируют найти покупателей для 98,5 тыс. акций АО «Сибирьгазсервис» общей стоимостью почти 3 млн рублей и ещё 130 объектов имущества, среди которых эстакада в Советском районе и 129 нежилых помещений почти на 247 млн рублей.

Напомним, это в здании на Красном проспекте должен был разместиться главный городской автовокзал, но из-за неразберихи с владельцами и судов стройка была заморожена. Часть объекта как автовокзал всё же работала, но в 2020 году его закрыли, а основную станцию перенесли на Гусинобродское шоссе.