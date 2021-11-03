Офису Новикомбанка в Самаре – 10 лет

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10 лет назад Новикомбанк открыл дополнительный офис в Самаре. За это время опорный банк Госкорпорации Ростех зарекомендовал себя как надёжный финансовый партнёр крупнейших предприятий региона.

Самарский офис обслуживает все основные промышленные предприятия Самарской области и прилегающих регионов.

«Деятельность Новикомбанка направлена на поддержку промышленности, являясь центром финансовой экспертизы и компетенций, банк помогает предприятиям решать поставленные перед ними задачи. Самарская область является одним из крупнейших промышленных и деловых центров, и присутствие банка направлено на то, чтобы регион мог в полной мере реализовать свой потенциал. Накопленный опыт по поддержке высокотехнологичных проектов позволяет также оказывать эффективную помощь представителям малого и среднего бизнеса», – прокомментировал управляющий дополнительным офисом Новикомбанка в Самаре Игорь Егоров.

Новикомбанк активно сотрудничает с деловым и административным сообществом региона. В апреле этого года Новикомбанк и министерство управления финансов Самарской области подписали Генеральное депозитное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах в 2021–2022 году.

Дополнительный офис Новикомбанка в Самаре предоставляет полный спектр финансовых продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. Специально для сотрудников предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех, разработано уникальное решение – социально-платёжная карта, предназначенная как для выплаты зарплаты, так и для реализации социальных программ и сервисов. Держатели карты получают доступ к линейке розничных финансовых продуктов, которые отличаются конкурентными условиями кредитования, выгодными ставками, специальными бонусами и привилегиями.

В 2021 году Новикомбанк в Самаре значительно увеличил объёмы розничного и корпоративного бизнеса, а также удвоил показатели кредитования малого и среднего предпринимательства.