Проект благоустройства площади Калинина в Новосибирске отправили на доработку

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В мэрии Новосибирска прошла презентация проекта благоустройства площади Калинина, где в 2022 году планируют установить стелу «Город трудовой доблести». Рассказываем, какие ещё изменения предложили архитекторы и почему проект отправили на доработку.

3 ноября в мэрии Новосибирска прошла презентация проекта благоустройства площади Калинина, где в 2022 году планируют установить стелу «Город трудовой доблести». Проект предусматривает сокращение парковочных карманов, установку платных парковок, масштабное озеленение, создание мест для отдыха и не только.

Как будет благоустроена площадь Калинина в деталях, рассказал автор проекта архитектор Алексей Хохлов.

В центре площади будет расположена сама стела «Город трудовой доблести», которая была разработана Российским военно-историческим обществом специально для площади Калинина. Она представляет собой четырёхгранный штык, две грани которого будут из нержавеющей стали, ещё две – из матового стекла. На часть из нержавеющей стали нанесут фотографии военного быта новосибирцев, а по периметру разместят светодиодный экран, где будут транслировать хронику военных лет. Общая высота стелы, учитывая склон на площади, составит 33 метра.

Проект самой стелы «Город трудовой доблести» уже утверждён, однако требует доработки проект реконструкции и благоустройства площади Калинина. На презентации Алексей Хохлов указал на недостатки площади.

«На площади размещено порядка 30 рекламных щитов разной конфигурации, 25 штук объектов нестационарной торговли и 7 остановок общественного транспорта. Внешний вид с квадрокоптера выявляет загруженность площади транспортом и парковками – организованными и неорганизованными.

Но всю сложность ситуации можно увидеть прогулявшись по площади. Здесь отсутствуют места для отдыха пешеходов, существующие газонные клумбы разрушены, требуют ремонта, деревья малочисленны. Ещё бросается в глаза, что существующее покрытие и его организация не соответствует нормам по маломобильным группам населения», – отметил Хохлов.

Архитектор показал проект реконструкции площади Калинина, которая поделена на шесть зон между транспортными дорогами. По всему периметру планируют разместить велодорожки для велосипедистов и самокатчиков, а также парковки для них. Дорожки будут отделены от пешеходной зоны растительностью, которая будет и обеспечивать безопасность, и служить украшением. Также здесь планируют разместить несколько общественных туалетов.

По сравнению с прошлой презентацией реконструкции площади Калинина проект практически не изменился. Изменения появились в зоне перед зданием по адресу Красный проспект, 159, где находится выход из станции метро и образовался стихийный рынок. Алексей Хохлов обратил внимание на то, что в этом месте парковочные зоны используются не по назначению – продавцы паркуют здесь автомобили, чтобы складировать товар. Поэтому по проекту эту парковку могут сделать платной с ограничением в ночное время.

Также стала известна компания, которая займётся разработкой благоустройства улицы Перевозчикова, прилегающей к кольцу на площади Калинина. Подготовку проектно-сметной документации и частичное финансирование работ взяла на себя строительная компания «Ёлка Девелопмент».

На совещании общественники указали на многие недостатки проекта. В частности, размещение велодорожек между выходом из метро и остановками – на площади Калинина на одном месте размещено три павильона для общественного транспорта.

«Вас не смущает, что велодорожка идёт за спиной у тех, кто ждёт автобус? Это, конечно, не так страшно. Но те, кто бегут из метро на автобус, они не будут пересекаться с велосипедистами и теми, кто едут на самокатах? Может быть, на этом участке лучше отказаться от велодорожек или растянуть три остановки на другие участки?» – прокомментировал директор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Алексей Гудков.

В целом на совещании было принято решение о том, что проект нуждается в доработке. Авторам посоветовали обращать внимание не на дизайнерские решения, а на удобство для самих жителей.

Стоимость благоустройства пока неизвестна, так как проект находится в стадии разработки. В ближайшее время его разместят на портале мэрии, где каждый новосибирец будет иметь возможность высказать своё мнение и отношение к проекту.