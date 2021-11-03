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общество

Перепись населения на «Госуслугах» продлена до 14 ноября

Фото Перепись населения на «Госуслугах» продлена до 14 ноября
Фото Перепись населения на «Госуслугах» продлена до 14 ноября

Фото nso.ru

В ближайшие дни в торговых центрах Новосибирска начнут работу переписные пункты. В муниципальных районах области Всероссийская перепись населения практически завершена.

О ходе переписной кампании в регионе речь шла 2 ноября на очередном заседании в правительстве региона комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области, которое провёл первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

«Данные, полученные в ходе переписи, составят основу управленческих решений, которые будут приниматься в ближайшие годы в регионе. От полноты и результатов переписи зависят доходы, финансирование, субсидии территориям. Поэтому заявить о себе стране и пройти перепись нужно обязательно», – отметил Юрий Петухов.

Наиболее высокие темпы проведения опроса населения в настоящее время отмечаются в муниципальных районах области. «В 19 районах переписано 70-89 процентов населения. В Венгеровском, Карасукском, Кочковском, Здвинском районах, а также городском округе Кольцово переписью охвачено более 90 процентов от численности населения», – сообщил руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец. По информации Новосибирскстата, перепись в регионе прошли почти 1,5 млн человек, что составляет более 50 % жителей области.

Принять участие в переписи можно несколькими способами: заполнить переписные анкеты самостоятельно на портале «Госуслуги», в МФЦ, на переписных участках, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов. Также для удобства жителей региона пройти перепись и заполнить анкету станет возможным в торговых центрах, где в ближайшее время начнут работать переписные пункты.

Для участия в переписи на портале «Госуслуги» необходимо только иметь стандартную или подтверждённую учётную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде. Заполнить анкету на портале «Госуслуги» можно до 14 ноября.

Напомним, жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года. Подробная информация о переписи представлена на официальном сайте Всероссийской переписи населения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
перепись населения 2020
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