Полиция ищет дрифтующего на катафалке жителя Новосибирска

Скриншот из видео "АСТ-54" "ВКонтакте"

Правоохранители заявили, что устанавливают личность водителя катафалка, который устроил дрифт на парковке у ТЦ на Мочищенском шоссе.

Полицейские заявили о проведении проверки по факту публикации видео, на котором запечатлена дрифтующая Газель с символикой похоронной организации.

Запись появилась 2 ноября в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлено, как микроавтобус с ритуальными логотипами уходит в занос на парковке у торгового центра под одобрительные возгласы автора записи. Дрифтуя, Газель проехала пару кругов.

Поступок водителя вызвал противоречивое отношение у пользователей соцсети. Одни одобрили водительское мастерство автомобилиста, другие заявили, что дрифтеры «уже достали» жителей близлежащих домов.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что по факту публикации была назначена проверка.

«Устанавливается личность гражданина, управляющего автомобилем и его местонахождение. С ним будет проведена профилактическая работа о недопустимости подобных действий», — отметили в правоохранительном ведомстве.

При этом, чем характеризуется «недопустимость действий», полицейские уточнить затруднились.

Напомним, в сентябре пользователи сети назвали «суровым сибирским дрифтом» езду грузовой Газели с перекошенным мостом.