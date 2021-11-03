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«Пора Варламова вызывать!»: в Новосибирске на обочинах дорог выросли снежные кучи

Фото «Пора Варламова вызывать!»: в Новосибирске на обочинах дорог выросли снежные кучи
Фото «Пора Варламова вызывать!»: в Новосибирске на обочинах дорог выросли снежные кучи

ФОТО СИБ.ФМ

Жители Новосибирска жалуются на снежные горы, которые начали появляться в городе после первого снегопада.

После первого снегопада на дорогах Новосибирска выросли снежные «обочины». Спецтехника сгребла снег с проезжей части к краям улиц, но оттуда навалы так никто и не вывез.

«Караул! Ещё зима-то не наступила, а кругом уже сугробы», – пожаловался читатель Сиб.фм Дмитрий.

Фото «Пора Варламова вызывать!»: в Новосибирске на обочинах дорог выросли снежные кучи 2

Он рассказал, что улица Кошурникова – типичный пример «кривой» работы дорожников.

«Сгребли всё к обочинами и бросили! Причём в центре всё чистенько, а здесь уже безобразие», – рассказал водитель.

Мужчина добавил, что если так пойдёт и дальше, то к середине зимы горожане снова будут наблюдать «китайские стены вдоль дорог».

Фото «Пора Варламова вызывать!»: в Новосибирске на обочинах дорог выросли снежные кучи 3

«Пора Варламова вызывать! Первый снег прошёл, а у нас уже завал. Стыдно», – отметил Дмитрий.

Ещё ряд новосибирских автомобилистов посетовали, что из-за плохой чистки парковочных карманов сложно оставить машину так, чтобы она не мешала на проезжей части. В частности, называется зона парковки у ТК «Кристалл» на Родниках.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, за прошедшие сутки с магистралей и улиц города было вывезено 3508 кубических метров снега. 2 ноября на уборку вышли 125 единиц техники в дневную и 150 единиц в ночную смены.

«В первую очередь необходимо вывезти снег с Красного проспекта и основных магистралей города, – поставил задачу руководителям ДЭУ заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов. – При очистке дорожного полотна особое внимание уделять устранению осевых и межосевых снежных накатов».

Напомним, в марте 2020 года блогер Варламов назвал катастрофой не убранный на дорогах Новосибирска снег.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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